Malatya'da horoz dövüştüren 2 kişiye 14 bin 432 lira ceza verildi

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde horoz dövüştüren 2 kişiye 14 bin 432 lira idari para cezası uygulandı.

AA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:00
Malatya'da horoz dövüştüren 2 kişiye 14 bin 432 lira ceza verildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alacakapı Mahallesi'nde horoz dövüştüren ve bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, horoz dövüştürmek için yapılmış ring, 3 canlı hayvan taşıma çantası, 1 tartı ve 4 Hint horozu ele geçirildi.

Horoz dövüşü yaptıran 2 kişiye 14 bin 432 lira, bahis oynayan 9 kişiye 72 bin 257 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı.


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