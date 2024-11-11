Malatya’da iş cinayeti... Tadilat yapılan binada iskele çöktü: 2 ölü

Malatya’da tadilat çalışmalarının yapıldığı bir binada iskele çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Malatya’da iş cinayeti... Tadilat yapılan binada iskele çöktü: 2 ölü
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:45

Olay, 09.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alem sokak içerisinde bulunan ve depremlerde aldığı hasar sonrası tadilata alınan binada büyük bir gürültü ile iskele çöktü.

İşçiler Mücahit Dülek (29) ile Salih Celayir’in (30) iskele altında kaldığı olayda, ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde iki işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken, talihsiz işçilerin cansız bedenleri yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


Etiketler: #Malatya #iş cinayeti

İlgili Haberler

2 bin 500 yıllık iskeletin gizemi çözüldü

2 bin 500 yıllık iskeletin gizemi çözüldü
Feribot iskeleye çarptı: 2 yaralı!

Feribot iskeleye çarptı: 2 yaralı!
Korkutan görüntü: İznik Gölü’nün en büyük iskelesi karaya oturdu

Korkutan görüntü: İznik Gölü’nün en büyük iskelesi karaya oturdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler