Malatya’da kaçakçılık operasyonları: 6 şahıs tutuklandı

Malatya’da, jandarma tarafından Şubat ayında düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 82 şahıstan 6’sı tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 17:35
Malatya’da kaçakçılık operasyonları: 6 şahıs tutuklandı
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Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Şubat ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 500 gram kubar esrar maddesi, 1 kök kenevir bitkisi, 43 gram metamfetamin, 526 adet uyuşturucu hap, 4 gram eroin, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 13 bin 464 litre kaçak alkol, 67 kilogram. tütün, 33 bin 320 adet makaron ve 3 adet define arama dedektörü ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 82 şahıstan 6’sı tutuklandı.


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