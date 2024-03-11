Malatya’da kaçakçılık operasyonları: 6 şahıs tutuklandı
Malatya’da, jandarma tarafından Şubat ayında düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ile gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 82 şahıstan 6’sı tutuklandı.
Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Şubat ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 500 gram kubar esrar maddesi, 1 kök kenevir bitkisi, 43 gram metamfetamin, 526 adet uyuşturucu hap, 4 gram eroin, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 13 bin 464 litre kaçak alkol, 67 kilogram. tütün, 33 bin 320 adet makaron ve 3 adet define arama dedektörü ele geçirildi.
Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 82 şahıstan 6’sı tutuklandı.
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