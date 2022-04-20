Malatya'da kanlı akşam: 2 aile birbirine girdi, yaralılar var
Malatya’da akraba iki aile arasında kavga çıktı. Silahların karıştığı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 19.00 sularında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M.G. ile A.D. yaralandı. Yaralılardan biri özel araçla diğeri ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İNCELEME YAPILDI
Olay yerinde inceleme yapan ekipler 4 adet tüfek kartuşu bulurken, olayın şüphelilerinden bir kişi olayda kullanılan bir adet pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.
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