Malatya'da Roma dönemine ait 223 parça eser ele geçirildi
Malatya'da Roma dönemine ait 190 sikke, 10 yüzük, 3 mühür ve 20 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışması neticesinde bir zanlının tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi.
Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait 190 sikke, 10 yüzük, 3 mühür ile 20 obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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