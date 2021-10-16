Malatya'da kurabiye fırınında patlama!

Malatya'da, kurabiye üretimi yapılan fırında doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, kurabiye ustası Mustafa K. ağır yaralandı.

DHA
16 Ekim 2021 Cumartesi, 12:42
Malatya'da kurabiye fırınında patlama!
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Malatya'da, kurabiye üretimi yapan fırında, doğalgaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlama sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Patlamada kurabiye ustası Mustafa K. ağır yaralanırken, iş yerinde hasar meydana geldi. Mustafa K., sağlık ekiplerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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