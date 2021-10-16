Malatya'da kurabiye fırınında patlama!
Malatya'da, kurabiye üretimi yapılan fırında doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, kurabiye ustası Mustafa K. ağır yaralandı.
Malatya'da, kurabiye üretimi yapan fırında, doğalgaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlama sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ YARALANDI
Patlamada kurabiye ustası Mustafa K. ağır yaralanırken, iş yerinde hasar meydana geldi. Mustafa K., sağlık ekiplerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.
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