Malatya'da lunaparkta 'gondol'dan düşen kişi hayatını kaybetti

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:24

Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta bulunan eğlence araçlarından gondol aletine binen A.K. (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

112 Acil Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.