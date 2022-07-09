Malatya'da lunaparkta 'gondol'dan düşen kişi hayatını kaybetti

Malatya'da lunaparktaki gondoldan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

AA
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 21:24
Malatya'da lunaparkta 'gondol'dan düşen kişi hayatını kaybetti
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Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta bulunan eğlence araçlarından gondol aletine binen A.K. (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

112 Acil Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 


Malatya Gondol lunapark
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