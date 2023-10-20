Malatya’da minibüsle öğrenci servisi çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da minibüsle çarpışan öğrenci servisi devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:04
Malatya’da minibüsle öğrenci servisi çarpıştı: 1 yaralı
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Malatya'da sabah saat 07.40 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derince sokak üzerinde seyir halinde olan C.D. idaresindeki içerisinde 8 öğrenci bulunan 44 S 0099 plakalı servis aracı ile İ.Ö. yönetimindeki ABP 881 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın şiddeti ile servis minibüsü devrilerek yan yatarken, H.A. yaralandı.  İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öğrencilerin büyük korku yaşadığı kazada devrilen servis aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Malatya kaza

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