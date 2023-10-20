Bahçelievler'de, 'dur' ihtarına uymayan şüphelileri takip eden polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralı

Yayınlanma: 20.10.2023 - 07:04

Güncelleme: 20.10.2023 - 07:43

Bahçelievler'de saat 04.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine içinde 2 kişinin bulunduğu 34 GKT 726 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

POLİS MEMURLARI KAZA YAPTI

Şüpheliler, polisin ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Fetih Caddesi'ne çıkan ara sokaklarda şüphelileri takip eden polis ekipleri park halinde bulunan bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 2 polis memuru hafif yaralandı.

Olay yerine gelen meslektaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurlarına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Şüpheliler, kullandıkları otomobil ile bir süre ilerledikten sonra aracı sokak arasına terk ederek yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.