Malatya’da panik anları... Lokomotif raylardan çıktı!

Malatya’nın Doğanşehir Mahallesi’nde raylardan çıkan lokomotif paniğe neden oldu.

Malatya’da panik anları... Lokomotif raylardan çıktı!
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:18

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Kırıkköprü mevkiinde dün meydana gelen olayda personel taşıdığı ileri sürülen bir lokomotif büyük bir gürültü ile raylardan çıkarak bir süre ilerledikten sonra hat üzerinde durdu.

Yaralananın olmadığı olayda, kısa süreli panik yaşanırken raylarda tahribat oluştuğu görüldü.

Bölgede aracın hat üzerine alınması için ise başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Etiketler: #Malatya #ray #lokomotif

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