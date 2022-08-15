Manisa'da acı olay: Raylardan yolun karşısına geçmek istedi, trenin çarpmasıyla öldü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Oğuz (23), trenin çarpmasıyla yaşamı yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Güzelyurt Mahallesi, Horozköy tren yolu üzerinde, 14 Ağustos saat 20.30 sıralarında raylardan yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Oğuz’a, İzmir- Ankara seferini yapmakta olan yolcu treni çarptı.
OĞUZ KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde trenin altında kalan Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Oğuz'un ayakkabılarının rayların dışına fırladığı görülürken, kaza yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.
Talihsiz gencin cenazesi, savcı ve polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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