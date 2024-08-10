Malatya'da parti ilçe başkanı akrabasını öldürdü

Malatya'da Yazıhan ilçesi Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı İbrahim B., çıkan tartışmada av tüfeğiyle akrabası Ali Ateş'i (56) öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 18:37
Malatya'da parti ilçe başkanı akrabasını öldürdü
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Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gövük Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen Yeniden Refah Partisi Yazıhan İlçe Başkanı İbrahim B. ile akrabası Ali Ateş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İbrahim B., av tüfeği ile Ali Ateş'e ateş etti.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

Yaralı Ali Ateş sağlık görevlileri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ateş, burada doktorların müdahalesine rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Ali Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, İbrahim B., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


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