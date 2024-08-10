AKP'de 'görkemli' yıl dönümü kutlaması hazırlığı: 'Partiye katılımlar olacak'

AKP Genel Başkanvekili Ala, partinin 23'üncü kuruluş yılının, 14 Ağustos Çarşamba günü kutlanacağını belirterek, "Görkemli ama aşırıya kaçmayan bir kutlama programıyla milletimizin huzuruna çıkacağız" dedi. Ala ayrıca partiye yeni katılımlar olacağını ifade etti.

AA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 18:29
AKP'de 'görkemli' yıl dönümü kutlaması hazırlığı: 'Partiye katılımlar olacak'
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Ala, AKP Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek programa ilişkin açıklamarda bulundu.

AKP'nin Türk siyasi tarihindeki yerine dikkati çeken Ala, partinin bu misyonu ve vizyonunu paylaşacak bir program hazırladıklarını söyledi.

Kutlama programında tasarruf tedbirlerine dikkat edildiğini öne süren Ala, "Bu konularda vatandaşımızdan beklediğimiz birçok şeyi vatandaşın da bekleyeceğini dikkate alarak hassas davranıyoruz. Görkemli ama aşırıya kaçmayan, sade ve etkili bir kutlama programıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İller kendi kutlamalarını yapacaklar. Ama merkezdeki kutlamaları da online sistemle izleyebilecekler" diye konuştu.

"PARTİYE YENİ KATILANLAR OLACAK"

Ala, konuşmasının sonunda 14 Ağustos'taki kutlama programında partiye katılımlar olacağı yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine, "Olacak evet, AK Parti siyasetin dominant adresidir. AK Parti ile yol yürümek isteyenlerin partinin ilkeleri çerçevesinde AK Parti'ye katılmaları tabiidir, doğaldır" dedi.

KİMLER AKP’YE GEÇECEK?

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den istifa eden Ersagun Yücel ile birlikte Seyithan İzsiz’in AKP’ye katılması bekleniyor. Bu isimlere aynı partiden seçilen Bilal Bilici’nin de katılması üzerinde duruluyor. Gelecek Partisi’nden Selim Temurci, İsa Mesih Şahin ve Nedim Yamalı’nın da partiye katılması bekleniyor.


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