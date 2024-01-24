Malatya'da 'sahte ilaç' operasyonu: 2 gözaltı
Malatya’da sahte ve bandrolsüz ilaç ticareti yapan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 zanlı gözaltına alındı.
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından sahte ve bandrolsüz ilaç ticareti yapan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 4 bin 860 adet bal karışımlı jel, 2 bin 728 Adet içecek, 1 bin 632 adet kapsül hap, 1 bin 440 adet çikolata, 339 adet macun olmak üzere toplam 10.999 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.S. ve Ç.T.’ye 5607 SKM’den işlem yapıldı.
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