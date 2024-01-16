Nefroloji uzmanından uyarı: İlaç ve kimyasalların böbrekler üzerindeki zehirleyici etkileri

Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Büyükbakkal, böbreklerin toksik kimyasallar ve ilaçlar nedeniyle maruz kaldığı nefrotoksisite konusunda önemli bilgiler verdi.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 12:57
Nefroloji uzmanından uyarı: İlaç ve kimyasalların böbrekler üzerindeki zehirleyici etkileri
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İlaçların ve kimyasalların böbrekler üzerindeki zehirleyici etkilerini nefrotoksisite olarak tanımlayan Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Büyükbakkal, özellikle uzun süreli ve yüksek dozda kullanılan ağrı kesiciler, antibiyotikler, kalp ve tansiyon ilaçları, ağır metallerin böbrek sağlığına zarar verebileceğini belirtti.

Doktor, nefrotoksisitenin kişinin böbrek fonksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkabileceğini ve bu etkilerin özellikle böbrek hastalarında daha belirgin hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, bazı bitkisel ürünlerin de toksik etkilere neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.


Hipersensitivite reaksiyonlarının, ilacın dozuna bağlı olmadan ortaya çıkabilen aşırı duyarlılık tepkileri olduğunu söyleyen Dr. Büyükbakkal, bu tür reaksiyonların önceden tahmin edilemediğini ve dozdan bağımsız olarak gelişebildiğini belirtti.

Son olarak, bitkisel ürünlerin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte böbrek hasarlarına dikkat çekerek, özellikle aristoloşik asit içeren bazı bitkisel ürünlerin böbreklere zarar verebileceğini ve bu konuda bilinçli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, birinci basamak sağlık profesyonellerinin hastalarını bitkisel ilaç kullanımı konusunda dikkatlice sorgulamaları gerektiğini belirtti.


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