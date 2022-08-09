Malatya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 tutuklama
Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 59 uyuşturucu hap, 91 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 925 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 2 kişi, Emniyet'teki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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