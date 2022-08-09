Malatya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 tutuklama

Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

DHA
09 Ağustos 2022 Salı, 10:47
Malatya'da 'uyuşturucu' operasyonu: 2 tutuklama
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 59 uyuşturucu hap, 91 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 925 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 2 kişi, Emniyet'teki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 


Malatya uyuşturucu Operasyon

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler