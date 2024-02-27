Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da halkın yoğun olduğu park ve alışveriş merkezi çevrelerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlıların yapılan üst aramalarında 3 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet blister, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 adet payp isimli aparat ele geçirildi.
V.D., M.O. ve M.G. isimli 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
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