Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı!
Osmaniye’de polisin son bir haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 11 kişi tutuklandı.
Osmaniye’de uyuşturucu madde üretimine ve satışına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19-25 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda; 11 kilo 650 gram skunk, 2 kilo 391 gram esrar, 3.125 sentetik ecza, 448,68 gram bonzai, 302,15 gram metamfetamin, 3.02 gram eroin, 0,4 gram hint keneviri tohumu, 4 tabanca, 4 şarjör ve 18 fişek, 3 hassas terazi, 5.300 TL para ele geçirildi.
Operasyonlarda tutuklanan 11 kişi cezaevine gönderildi.
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