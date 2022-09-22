Malatya'da yıldırım isabet eden ahırdaki 5 büyükbaş hayvan öldü
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yıldırım isabet eden ahırdaki 5 büyükbaş hayvan öldü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde süt üretimi yapan Engin İpekten'in kiraladığı ahıra dün gece yıldırım isabet etti. Ahırı kontrol eden İpekten, 5 büyükbaş hayvanının ölmesi üzerine durumu yetkililere haber verdi.
Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yıldırım isabet etmesi sonucu hayvanların öldüğünü belirledi.
Geçimini sağladığı hayvanların telef olmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan Engin İpekten, "Ben burada kiracıyım. Hayvanlarımdan 4'ü gebeydi. Tek geçim kaynağım buydu. Tüm sermayem gitti. Canımız sağ çok şükür. Başvurumu yaptım. Destek verilirse evimi geçindirmek için bir şeyler yapacağım" dedi.
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