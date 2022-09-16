Evinde PlayStation oynarken yıldırım çarptı
Evinde video oyunu oynayan Aidan Rowan'a yıldırım çarptı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Rowan, kazayı ucuz atlattı. Kalbinin takip edildiğini ve kan testleri yapıldığını ifade eden Rowan, birkaç saat sonra taburcu olduğunu belirtti.
Birleşik Krallık'ta evinde oturup video oyunu oynayan Aidan Rowan, ölümden döndü. 33 yaşındaki Rowan, 5 Eylül akşam saatlerinde oturma odasında ünlü oyun Stray'i oynadığını söyledi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Stray'de oyuncular, kıyamet sonrası dünyayı bir kedinin bakış açısından deneyimliyor.
Rowan, zamanını PlayStation'la geçirirken dışarıda gök gürültüsü olduğunu ifade etti.
"YAKICI BİR SICAKLIK HİSSETTİM"
Birden yüksek sesli bir çatırtı duyduğunu söyleyen talihsiz kişi şöyle konuştu:
"Her yerimi ağır bir his kapladı. Bunun ardından sağ kolumda, şimdi yanıkların olduğu yerde yakıcı bir sıcaklık hissettim."
"GELEN KOKUYU SORDU, YANAN BENDİM"
Rowan, yaklaşık bir dakika sonra kendine geldiğini ve eşi Aaron'ı çağırdığını kaydetti:
"Gelen kokunun ne olduğunu sordu. Yanan bendim. Beni hastaneye götürmeleri için ailesini aradı. Kolumun kabardığını görebildiğini söyledi."
Hastaneye gittikten sonra Aaron, eşine yıldırım çarpma ihtimali olduğundan bahsetti. Rowan o anları şöyle anlattı:
"Aceleyle değerlendirme odasına götürüldüm. Yıldırım çarpması gibi durduğunu söylediler. Farklı bölümlerden 9 doktor bana bakmaya geldi."
Kalbinin takip edildiğini ve kan testleri yapıldığını ifade eden Rowan, birkaç saat sonra taburcu olduğunu belirtti. Doktorlar, yıldırımın sudan ve pencereden sektiğini düşünüyor. Rowan, arkadaşlarının ilk birkaç gün endişelendiğini ancak daha sonra Thor'la ilgili şaka yapmaya başladıklarını da sözlerine ekledi.
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