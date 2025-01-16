Malatya'da yola atlayan yaya ölümle burun buruna geldi

Yayınlanma: 16.01.2025 - 18:28

Güncelleme: 16.01.2025 - 18:28

Malatya'nın Buhara Bulvarı’nda meydana gelen olay, üst geçidi kullanmadan karşıya geçmek isteyen bir yayayı ölümle burun buruna getirdi. İsmi öğrenilemeyen yaya, refüj üzerinde dengesini kaybederek yola düştü. Sürücülerin dikkati, olası bir facianın önüne geçti. Yaşanan tehlikeli anlar, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.