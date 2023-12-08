Malatya'da yolcu minibüsü ile öğrenci servisi çarpıştı: 5'i öğrenci 6 yaralı!

Malatya'da yolcu minibüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 20:08
Malatya'da yolcu minibüsü ile öğrenci servisi çarpıştı: 5'i öğrenci 6 yaralı!
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Malatya'da B.Y. idaresindeki 44 M 0197 plakalı yolcu minibüsü Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde, A.G. yönetimindeki 44 S 0706 plakalı okul servisi ile çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü B.Y. ile servisteki öğrenciler Z.N.M, Y.Ç.G, A.Ç, M.T, ve F.B.E. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Malatya yolcu minibüsü öğrenci servisi kaza

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