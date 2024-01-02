Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, devrilen yolcu otobüsüne kamyonun çarptığı kazada 4 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde sabah erken saatlerde İstanbul'dan Malatya'ya yolcu taşıyan Y.K. yönetimindeki Medine Turizm'e ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Yan yatan otobüse, aynı yöne giden İ.A. idaresindeki 06 CHL 767 plakalı kamyon çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ ÖLDÜ, 36 KİŞİ YARALANDI
Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri otobüste sıkışan yolcuları çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan, 1'i ağır, 36 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, otobüs ve kamyonun kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Kılıç, “Malatya Akçadağ ilçesi Develi mevkiisin de meydana gelen yolcu otobüsü ve kamyonun karıştığı trafik kazasında 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 36 kişi ise yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.
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