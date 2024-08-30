Malatya'da yük treni faciası: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde rayların üzerinden karşıya geçmek isteyen çapa motoruna yük treni çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 17:03
Malatya'da yük treni faciası: 3 ölü, 1 ağır yaralı
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Malatya’nın Battalgazi ilçesi Ağılbaşı Mahallesi’nde, rayların üzerinden karşı tarafa geçmek isteyen anne, baba ve 2 çocuklarının bindiği çapa motoruna yük treni çarptı.

Kazada anne ve 2 çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken ağır yaralı olan baba ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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