Malatya'da yük treni faciası: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 17:03

Güncelleme: 30.08.2024 - 17:04

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Ağılbaşı Mahallesi’nde, rayların üzerinden karşı tarafa geçmek isteyen anne, baba ve 2 çocuklarının bindiği çapa motoruna yük treni çarptı.

Kazada anne ve 2 çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken ağır yaralı olan baba ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.