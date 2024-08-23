Malatya'da 4,5 ton kaçak tütün ele geçirildi: 2 gözaltı

Malatya'da iki araçta 4,5 ton sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 16:15
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte bandrollü tütün istihbaratı üzerine harekete geçti.

Kent içi faaliyetler esnasında takibe alınan 1 TIR ve 1 kamyonet durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda TIR dorsesinde ve kamyonet römorkunda toplam 4,5 ton sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

Kaçak tütünlere el koyan ekipler, araç sürücüleri A.Ö. ve Ü.D.'yi gözaltına aldı. 


Malatya haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika.... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Son Dakika.... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Malatya'da toprak yığınının altında kalan işçi kurtarıldı

Malatya'da toprak yığınının altında kalan işçi kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler