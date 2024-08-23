Malatya'da 4,5 ton kaçak tütün ele geçirildi: 2 gözaltı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 16:15

Güncelleme: 23.08.2024 - 16:45

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte bandrollü tütün istihbaratı üzerine harekete geçti.

Kent içi faaliyetler esnasında takibe alınan 1 TIR ve 1 kamyonet durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda TIR dorsesinde ve kamyonet römorkunda toplam 4,5 ton sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

Kaçak tütünlere el koyan ekipler, araç sürücüleri A.Ö. ve Ü.D.'yi gözaltına aldı.