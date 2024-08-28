Malatya'da komşular arasında bıçaklı 'bina tadilatı' kavgası: 5 yaralı

Malatya'da komşular arasında bina tadilatı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 00:15
Malatya'da komşular arasında bıçaklı 'bina tadilatı' kavgası: 5 yaralı
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Olay, akşam saatlerinde Gedik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre komşular arasında bina tadilatı dolayısı ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erol S. yanında getirdiği bıçakla komşuları Zeki A., İsmail A. ve R.A.’yı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi Erol S. ile birlikte M.S. ise çıkan kavgada darp sonucu yaralandı. Olayın şüphelisi Erol S. tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin kavganın meydana geldiği yerde yaptıkları aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve olayda kullanılan bıçak ele geçirildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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