Malatya'daki 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Naci Görür’den yeni fay uyarısı

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 08:25

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 10:07

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün, 5.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem 6,96 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi. Depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştu.

Resmi bilgilere göre depremde bir kişi yaşamını yitirdi, 110 kişi yaralandı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Görür, mesajında, “Yeşilyurt, Malatya'da 5,5 deprem oldu. Deprem Malatya Fayına paralel bir hat üzerinde. Doç. Dr. Cengiz Zabcı ve Prof. Dr. Ziya Çakır ile konuştum, bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6'lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin” ifadelerini kullandı.