Malatya'daki enkazdan sağ çıktı, dehşet anlarını anlattı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 07:06

Malatya merkez Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde çöken 2 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, enkazdan sağ olarak çıkan Şemsettin Bozdemir, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Enkaz altından kendi imkanları ile çıkmayı başaran Bozdemir, “Ölümle burun buruna geldik, demek ki yiyecek ekmeğimiz varmış” diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Çöken bina enkazında 20’ye yakın kişinin bulunduğu ifade eden Bozdemir, "Allah korudu. Kendi imkanlarımızla çıktık çok şükür. Büyük bir bela atlattık. Beton blok üzerimize çöktü. Arkada imam hatip lisesi vardı, o okulun duvarına bakan kısmında bir boşlukta kendi imkanlarımızla kendimizi kurtardık. İkinci kattaydık. İçerde ben girdiğimde aşağı yukarı 15-20 kişi ama hepsinden de haber aldım. Halen buradayım. Hepsinin de bir ölüm tehlikesinin olmadığını biliyorum. Ona da sevindim" dedi.

Binanın altında tavukçu olduğunu ve orada tadilat yapıldığını da ifade eden Bozdemir, "Fırın daha önce boşaltılmıştı, onun yerini kendine katıyordu. 'Dikkat et burası eski bina' dedik. 'Ben bunların önlemini aldım' dedi. Ondan sonra da bu şeyle karşılaştık. Allah korudu. Yaralılardan arkadaşlarımız var. Onlardan da haber aldık ciddi bir durum olmadığını öğrendik. Aşağı yukarı 15-20 kişi kahvede vardı. Ölümle burun buruna geldik demek ki yiyeceğimiz içeceğimiz varmış" diye konuştu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde dün akşam, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışması yoğun şekilde sürdü.

Çevre illerden de gelen AFAD, UMKE, itfaiye ve STK'lerden toplam 447 personelle yürütülen arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 9 saatte tamamlandı.

8 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da çöken binanın enkazından yaralı kurtarılan 13 kişiden 8'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından "Malatya'da son durum" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dahil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz. Kurtarma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.



