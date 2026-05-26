Maliyet artışları, Ocak-Mart 2026’da hasar tazminatı ödemesini büyüttü: Ortalama 46 bini aştı

Devam eden enflasyonist ortam ve trafik kazaları sigortalı hasarlarla ilgili tazminat ödemelerini büyütüyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yayımladığı “Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri, Ocak-Mart 2026” raporuna göre Ocak-Mart 2025’e kıyasla zorunlu trafik sigortasında tazminata konu dosya sayısı yüzde 5.8 artarak 1 milyon 118 177 adet oldu.

Toplam tazminat ödemesi ise yüzde 44.6 artışla 45.2 milyar lirayı aştı. Bu verilere göre dosya başına ortalama tazminat ödemesi de yüzde 36.7 artarak 40 bin 436 liraya çıktı.Taşıt türüne göre en çok tazminat ödemesi yüzde 45.8 artış ve 25.8 milyar lirayla “otomobil” için yapıldı.

Otomobilde dosya sayısı yüzde 4.1 artışla 616 bin 630 adet olurken ortalama ödeme yüzde 40.1 artışla 41 bin 894 liraya yükseldi. Kasko sigortasında ise dosya sayısı yüzde 6.8 artışla 493 bin 979 adet, toplam tazminat ödemesi yüzde 41.5 artışla 25.7 milyar liraya yükseldi. Buna göre dosya başına ortalama ödeme yüzde 32.5 artışla 51 bin 983 lira oldu.

Kaskoda taşıt türüne göre en çok tazminat ödemesi yüzde 41 artış ve 18.2 milyar lirayla yine “otomobil” için yapıldı. Otomobilde dosya sayısı yüzde 8.3 artışla 381 bin 961 adet olurken ortalama ödeme yüzde 30.2 artışla 47 bin 592 liraya çıktı. Öte yandan taşıt türüne göre en yüksek ortalama ödeme; trafikte 56 bin 708 lirayla “otobüs”, kaskoda 148 bin lirayla “römork”ta.

‘YEŞİL KART’LARDA 4 BİN 561 AVRO

Yurtdışına çıkan araçlara sigorta olanağı sunan uluslararası motorlu taşıt sigortasıyla (yeşil kart) ilgili Ocak-Mart 2026 sonuçları, hasar ödemelerinin gerilediğini gösterdi. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun (TMTB) güncel verilerine göre ilk üç ayda, Ocak-Mart 2025’e kıyasla ödeme yapılan hasar dosyası sayısı yüzde 10.8 artışla 1469 adet, toplam ödeme tutarı ise yüzde 9.5 düşüşle 6.7 milyon Avro’da kaldı. Ortalama hasar ödemesi de yüzde 18.3 düşüşle 4 bin 561 Avro oldu. Bu kapsamda, dosya başına ortalama hasarın en yüksek olduğu ay ise 5 bin 99 Avro ile mart oldu.