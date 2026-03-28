Maliyeti en az 250 lira olan zeytinyağı piyasada çok ucuza satılıyor: Sahte ürün uyarısı!

CHP’li Bakırlıoğlu, Manisa’nın Türkiye’de en fazla zeytin ağacına sahip il olduğunu anımsattı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önümüzdeki sezonda zeytinyağının saklanmasında kullanılan 50 kilogramlık içi yalıtımlı plastik güğümler yerine 17 kilogramlık teneke kutuları zorunlu hale getirdiğini belirten Bakırlıoğlu, üreticinin maliyetinin artacağını, mutlaka destek verilmesi gerektiğini söyledi.

‘EK MALİYET YARATACAK’

Yeni uygulamanın üreticiye ek iş yükü ve maliyet getireceğini vurgulayan Bakırlıoğlu, “Bu tenekeler litre başına 10-15 lira arasında ek maliyet yaratacak. Üretici zaten zararına satış yapıyor, bu yükün altından kalkamaz” dedi. Zeytinyağı üreticisinin mevcut durumda büyük kriz içinde olduğunu belirten Bakırlıoğlu, piyasada zeytinyağının düşük fiyatlarla satıldığını oysa maliyetin en az 250 lira olduğunu söyledi. Üreticinin uzun süredir uygulanan politikalar nedeniyle yıprandığını ifade eden Bakırlıoğlu, “İhracat kısıtlamaları, ithalat politikaları ve desteklerin kaldırılması üreticiyi bitirme noktasına getirdi” diye konuştu.

‘ÇİFTÇİ CİNNET NOKTASINDA’

Mazot fiyatlarının 80 liraya dayandığını, gübre ve ilaç maliyetlerinin katlandığını anımsatan Bakırlıoğlu, çiftçinin borç içinde olduğunu ve “cinnet noktasına” geldiğini ifade etti. Bakanlığın yeni uygulamasının amacının taklit ve tağşişle mücadele olduğunu ancak yöntemin yanlış olduğunu belirten Bakırlıoğlu, sahte ürünlerin asıl adresinin üretici olmadığını kaydetti. E-ticaret sitelerinde çok düşük fiyatlara satılan ürünlere dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Üreticinin maliyeti en az 250 lirayken piyasada 120-150 liraya zeytinyağı satılıyor. Bunun içinde zeytinyağı çok az. En çok satılan ürünlere bakın, litre fiyatı 120-130 lira. Bu mümkün değil. İnsanlar zeytinyağı yediğini sanıyor ama aslında sahte ürün tüketiyor” değerlendirmesini yaptı.

‘ÜRETİCİYLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN’

Tarım ve Orman Bakanlığı’na da çağrıda bulunan Bakırlıoğlu, “Üreticiyle uğraşmayı bırakın. Gerçek mücadeleyi sahte ve tağşiş ürünlere karşı verin. Çiftçi zaten yorgun, bu yükü kaldıramaz. Mutlaka destek verilmeli” dedi.