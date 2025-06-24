Mall Of İstanbul AVM'de yangın!

Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin depo alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.