Maltepe 1 No'lu Kapalı Cezaevi'nde şüpheli ölüm!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.12.2023 - 03:00

İstanbul’daki Maltepe 1 No’lu Kapalı Cezaevi’nde bulunan mahkûm Vahdet Akın, iddiaya göre geçen cumartesi sabaha karşı şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Geçmiş yıllarda uyuşturucu ticareti yapması nedeniyle araması bulunan Akın, bir ay önce polise teslim oldu. Akın, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir hafta önce kardeşiyle cezaevinde görüştüğünü söyleyen mahkûm Akın’ın ablası İpek Aktaşoğlu, “Görüştüğümüzde gözlerinin altı mordu, dudaklarının içi yarıktı. ‘Nasıl oldu’ diye sordum. Eliyle bana yanındaki adamları işaret etti. ‘Dövdüler beni’ dedi. Koğuşunu değiştirelim dedim, avukatıyla konuştum. Koğuşu değişmedi, üç gün sonra da kardeşimin ölüm haberini aldık” dedi.

‘ADALET YERİNİ BULSUN’

Morgda kardeşini gördüğünde vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu da söyleyen Aktaşoğlu, “Kardeşimin darp sonucu öldüğünü düşünüyoruz. Kardeşim henüz 27 yaşındaydı, üç tane çocuğu vardı. Kardeşimin katillerini bulana kadar işin peşini bırakmayacağız. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SAVCILIK ŞÜPHELİ BULUYOR’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan ailenin avukatı Ela Tekeş “Cezaevinde darpa uğradığı sabit. Sol gözünde ve bacaklarındaki yaralanmalar muayene tutanaklarına geçmiş. Beyin kanamasından öldüğü beyan ediliyor” dedi.

Savcının “şüpheli ölüm” olarak değerlendirmede bulunduğunu belirten avukat Ela Tekeş, “Savcılık gerekli incelemeleri başlattı cezaevi kamera görüntüleri ve koğuşta bulunan mahkûmların ifadeleri alınacak” dedi. Ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek otopsi raporu bekleniyor.