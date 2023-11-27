'İntihar etmek istiyorum' demişti: Cezaevi yönetiminden 'Dilan Polat' önlemi

Yayınlanma: 27.11.2023 - 15:23

Güncelleme: 27.11.2023 - 15:27

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayarak "İntihar etmek istiyorum" dedi.

Polat'ın sözlerinden sonra avukatları soluğu cezaevinde alırken ünlü isim için geniş güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

24 saat güvenlik kameralarından takip edilen Polat'ın kantinden aldığı her şey de kontrol edilmeye başlandı.

CEZAEVİ PSİKOLOĞU DEVREYE GİRDİ

2. Sayfa sunucularından Müge Dağıstanlı, Dilan Polat'ın durumuyla ilgili "Koğuşu gören kameralar 24 saat sıkı gözetim altına alınmış, kantinden aldığı her şey kontrol ediliyor. Aynı zamanda cezaevi psikoloğu devrede. Bir de iki kardeşe sataşma olmaması için yanlarında bir infaz koruma memuru duruyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat, Çorlu Cezaevi'nde kalan eşi Engin Polat'la telefonda görüştü.

Polat'ın telefonda eşine, "İntihar etmek istiyorum" dediği iddia edildi. Dilan Polat'ın psikolojisinin bozulduğunu fark eden avukatlar görüşmek için cezaevine gitti.