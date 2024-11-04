Maltepe Belediyesi’nin Kasım ayı Meclis Toplantısı’nda gergin anlar

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:46

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:58

Maltepe Belediyesi’nin Kasım ayı Meclis Toplantısı’nın 1. oturumu gergin anlara sahne oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Yusuf Özgün, son günlerde yaşanan kayyum atamalarına ilişkin yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerini teröre destek vermek ve terörle, teröristlerle aralarına mesafe koymamakla suçladı.

KÖYMEN: "HALKIN İRADESI HİÇE SAYILDI"

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Esin Köymen, Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt’un Belediye Başkanı Ahmet Özer’in, halkın büyük desteğine rağmen şafak operasyonuyla gözaltına alındığını ve görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Kayyum atanmasının demokrasiden uzaklaşmaya işaret ettiğini söyleyen Köymen, "Bu sabah Mardin, Batman ve Halfeti ilçe belediyelerine de kayyum atanmıştır. Demokrasiye sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.

AK Partili Yusuf Özgün: "PKK’yı Savunuyor Musunuz?"

AK Parti Meclis Üyesi Yusuf Özgün, gündem dışı söz alarak Ahmet Özer’in PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını ifade etti. Özgün, "Bu kişi başkan olduktan önce de terörle arasına mesafe koymamıştır" diyerek, CHP’li üyeleri teröre destek vermekle suçladı. Sözlerine, "Esenyurt Belediye Başkanını savunmak, PKK’yı savunmaktır" ifadesi ekleyince, Belediye Başkanı Köymen mikrofonu kapatarak Özgün’e müdahale etti ve "Haddinizi bilin, siz çok ileriye gitmeye başladınız" dedi.

GERGİNLİK BÜYÜDÜ, TOPLANTIYA ARA VERİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine CHP’li üyeler, AK Partili Özgün’e tepki gösterdi. Özgün’ün "Sözümü geri almıyorum. 'Kürt-Türk kardeştir, PKK kalleştir' bu kadar basit" yanıtı, mecliste tansiyonu daha da yükseltti. Başkan Köymen, oturuma ara vererek, Özgün hakkında işlem başlatacağını açıkladı.

Aranın ardından salonda tekrar konuşan Köymen, Yusuf Özgün’ün suçlamalarını kabul etmediğini belirterek, "Meclis kürsüsünde yaptığı tüm suçlamaları kendisine iade ediyorum" dedi.