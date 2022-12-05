Maltepe D-100 Karayolu'nda 'altyapı çalışması' yoğunluğu
İstanbul Ataşehir, D-100 Karayolu'nda başlatılan altyapı çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Bu durum haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğuna neden oldu. Yoğunluk Maltepe D-100 karayolundan itibaren başladı.
Haftanın ilk iş gününde İstanul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Ataşehir, D-100 Karayolu Kozyatağı-Göztepe yönünde sol şeritteki altyapı çalışması nedeniyle 3 Aralık tarihinden itibaren bir şerit trafiğe kapatıldı.
YOĞUNLUK MALTEPE'DEN BAŞLADI
Haftanın ilk iş gününde 10 gün sürecek çalışmanın etkisiyle D-100 Karayolunda Maltepe'den itibaren trafik yoğunluğu oluştu.
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