Maltepe D-100 Karayolu'nda 'altyapı çalışması' yoğunluğu

İstanbul Ataşehir, D-100 Karayolu'nda başlatılan altyapı çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Bu durum haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğuna neden oldu. Yoğunluk Maltepe D-100 karayolundan itibaren başladı.

DHA
05 Aralık 2022 Pazartesi, 08:45
Maltepe D-100 Karayolu'nda 'altyapı çalışması' yoğunluğu
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Haftanın ilk iş gününde İstanul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ataşehir, D-100 Karayolu Kozyatağı-Göztepe yönünde sol şeritteki altyapı çalışması nedeniyle 3 Aralık tarihinden itibaren bir şerit trafiğe kapatıldı.

YOĞUNLUK MALTEPE'DEN BAŞLADI

Haftanın ilk iş gününde 10 gün sürecek çalışmanın etkisiyle D-100 Karayolunda Maltepe'den itibaren trafik yoğunluğu oluştu.


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