Manken Özge Ulusoy'un acı günü: Babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Feci kaza, 4 Aralık saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi.
Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı.
KURTARILAMADI
Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Ulusoy'un cenazesinin, yarın saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Kazada herhangi bir yara almayan Elif N.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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