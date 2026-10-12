Maltepe'de 5 kişinin öldüğü bina faciasında yeni gelişme: 9 milyon TL destek sağlanacak

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bina çökmesinin ardından bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül, çöken bina ve çevresinde tahliye edilen yapılara ilişkin gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

VALİ GÜL: 9 MİLYON LİRA AKTARILACAK

Faciadan etkilenen yurttaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için kaynak ayrılacağını belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla çöken binamızdaki hemşehrilerimizin acil ihtiyaçları için AFAD ve Valiliğimiz tarafından yaklaşık 9 milyon lira aktarılacak."

Açıklamada, söz konusu kaynağın dağıtım takvimine ve hak sahiplerine yapılacak ödemelerin tutarlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın 3 katı çökmüştü.

Çökme nedeniyle binada bulunan 5 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı.

Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları yürütülürken çevredeki bazı binalar da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Facianın ardından binanın çökme nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler başlatılmıştı.