Maltepe'de ortaokulun istinat duvarı çöktü: Eğitime ara verildi

Olay saat 07.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi, Ümit Kaftancıoğlu Caddesi'ndeki Kaşgarlı Mahmut Ortaokulunda meydana geldi.

İddiaya göre okulun yaklaşık 40 metre uzunluğunda 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı sağanak yağış nedeniyle yola ve yeşil alana doğru çöktü.

Çökme nedeniyle duvarı yakınında park haline bulunan bir araç çöken duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri caddeyi bariyerlerle trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

OKUL TATİL EDİLDİ

Olayın erken saatlerde ve okulun kapalı olduğu sırada meydana gelmesi olası bir faciayı önledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çökme nedeniyle okulun bugün tatil edildiği öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.