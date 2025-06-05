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Maltepe'de şüpheli olay: 24 yaşındaki kadın 3. kattan düştü!

Maltepe'de şüpheli olay: 24 yaşındaki kadın 3. kattan düştü!

5.06.2025 08:23:00
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İHA
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Maltepe'de şüpheli olay: 24 yaşındaki kadın 3. kattan düştü!

İstanbul Maltepe'de 24 yaşındaki kadın, dün akşam saatlerinde bulunduğu iddiaya göre binanın 3. katından kendini camdan aşağı attı. Yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Cemal Bey Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki C.G. (24), bilinmeyen bir nedenle camdan atladı. Yaralanan C.G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Ekipler olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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