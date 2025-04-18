Maltepe Huzurevi'nde yaralandı: Yaşamını yitirdi!
Maltepe Huzurevi'nde çıkan yangının ardından hastanelerde tedavisi devam eden 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'nde bulunan huzurevinde 9 Nisan'da meydana gelen yangında yaralanan veya dumandan etkilenen 27 kişinin 22'si taburcu edildi.
Hastanede tedavisi süren 1 kişi yaşamını yitirirken, 1'i entübe durumda olmak üzere 4 hastanın tedavileri sürüyor.
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