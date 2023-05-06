Maltepe miting alanı nerede? Maltepe miting alanına nasıl gidilir?

Yayınlanma: 06.05.2023 - 14:29

Güncelleme: 06.05.2023 - 14:36

Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi 6 Mayıs Cumartesi günü Maltepe'de yapılacak.

MALTEPE MİTİNG ALANI NEREDE?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi 6 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacak.

MALTEPE MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?

Maltepe miting alanı Maltepe sahilinde yer alıyor. Maltepe miting alanına gitmek için Maltepe Sahil durağından geçen otobüslere binebilirsiniz. Matepe Sahil durağından; 4, 16, 16A,16D, 17, 17S, 133F, 133T, 252, E9 numaralı otobüsler geçmektedir. Marmaray'ın Maltepe durağında inerek Maltepe miting alanına ulaşabilirsiniz.

Miting öncesi Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın hafta içi yoğun saat düzeninde çalışacağı belirtilerek "Kartal ve Küçükyalı istasyonlarımızdan aktarma yapılarak etkinlik alanına ulaşılabilecektir. M8 Bostancı-Dudullu Metro Hattı gün boyunca hafta içi düzeninde çalışacak, etkinlik alanına ulaşmak için Bostancı İstasyonu'ndan aktarma yapılabilecektir." denildi.

MİLLET İTTİFAKI MİTİNG GÜNÜ HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Mitingden saatler öncesinde alana çıkan yollar polis ekipleri tarafında trafiğe kapatılarak önlem alındı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada miting kapsamında Maltepe Kartal sahil yolu, Küçükyalı Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatıldığı bildirildi. Öte yandan Sahil yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından alternatif güzergâhlara yönlendirildi.