Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi nerede? Millet İttifakı İstanbul mitingi saat kaçta?

Yayınlanma: 05.05.2023 - 14:05

Güncelleme: 05.05.2023 - 14:07

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi için geri sayım sürerken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu mitinglerine devam ediyor. CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Mayıs'ta İstanbul'da miting yapması planlanıyordu. Kılıçdaroğlu'nun miting tarihi değişti.

MİLLET İTTİFAKI İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Maltepe miting alanında yapılması beklenen Millet İttifakı buluşmasının 6 Mayıs'a çekildiğini açıkladı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN İSTANBUL MİTİNGİ NEREDE?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi 6 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapılacak.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN MİTİNG PROGRAMI

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul mitinginin ardından da memleketi Tunceli ve Elazığ’da programı olduğu görülüyor. 9 Mayıs’ta Bolu, Düzce, Sakarya programı yapması beklenen Kılıçdaroğlu sonrasında Aydın, Kütahya ve Sivas’a gidecek. Samsun ve Antalya’ya ziyaretlerinin ardından Kılıçdaroğlu’nun, 13 Mayıs’ta başkentte son ve büyük bir miting yapması bekleniyor.