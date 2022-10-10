Maltepe'de arsada ceset bulundu

İstanbul Maltepe’de arsada erkek cesedi bulundu. Ceset, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp'a götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 10:26
Maltepe'de arsada ceset bulundu
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Bakkalköy Mahallesi'nde, 9 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında; arazide odun toplayan kişi, hareketsiz yerde yatan birini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

5 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede yerde yatan kişinin 5 gün önce öldüğü tespit edildi.

50'li yaşlarda olduğu değerlendirilen ceset, olay  yeri inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili çalışma sürüyor.  


Maltepe arsa ceset

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