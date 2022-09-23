Foça'da sahile ceset vurdu
İzmir Foça’ya 10 kilometre mesafedeki bir plajda sabah erken saatlerde bir ceset bulundu. Cesedin, Filistin uyruklu 19 yaşındaki Ahmet Hayrullah’a ait olduğu belirlendi.
Foça sahilinde bu sabah saat 06.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden yurttaşlar, durumu 112 sağlık birimine iletti. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Cesedin, 2003 doğumlu Filistin uyruklu Ahmet Hayrullah’a ait olduğu belirlendi.
Öte yandan, gece saat 01.00 sıralarında denizdeki bir tekneden yardım çağrısı alındığı, çağrı üzerine bölgede arama çalışması yapıldığı, sabah saatlerinde içinde kimsenin olmadığı yelkenli bir tekneye ulaşıldığı, teknenin Sahil Güvenlik ekiplerince yedeklenerek Foça Balıkçı Barınağı’na getirildiği öğrenildi.
Bölgede başka ceset ya da kurtulanlar olduğu düşünülerek, Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahilde ve Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışmaları devam ediyor. 22 kilometrelik Foça ve Yenifoça arasında bulunan sahil bölgesi ile koylarda da İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
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