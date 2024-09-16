Maltepe'de asayiş denetimi: 13 kişi yakalandı

Maltepe'de denetimler sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca ile 55.63 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranması bulunan 13 kişi yakalandı.

Maltepe'de asayiş denetimi: 13 kişi yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:16

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınevler, Fındıklı, Gülsuyu, Gülensu ve Zümrütevler mahallelerinde huzur denetimi gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 49 ekipten oluşan 105 polisin görev aldığı denetimde, 2 bin 142 otomobil, bin 124 motosiklet kontrol edildi.

Ayrıca 11 bin 286 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 55.63 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Aranması bulunan 13 kişi, 36 yoklama kaçağı ve 1 faili firari hükümlü yakalandı.

Ayrıca 9 kişiye 'çevreye rahatsızlık verme' suçundan 8 bin 793 lira para cezası uygulandı.


Etiketler: #Maltepe #denetim #Operasyon

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