MİT'ten IŞİD operasyonu: Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne saldırının planlayıcılarından Viskhan Soltamatiov, İstanbul'da yakalandı!

Yayınlanma: 14.09.2024 - 11:23

Güncelleme: 14.09.2024 - 11:33

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak'taki saldırının planlayıcılarından olan ve kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov MİT'in çalışmaları sonucu İstanbul'da yakalandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak Pazar günü IŞİD'liler tarafından düzenlenen silahlı saldırıya dair savcılık tarafından 31'i tutuklu 42 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bir kişinin öldüğü saldırıda şüpheliler için 7 yıl 6 ay ila 349 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları istendi.

Saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Cihan'ın "maktul" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheliler David Tanduev ile Amirjon Kholiqov ve bu şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva'nın "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", IŞİD kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tasarlayarak kasten öldürme", 11 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ateşli silah ve mermi bulundurmak" suçlarından toplam 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, 20 şüphelinin de benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 217 yıl 1'er aydan 345'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması öngörülürken, şüpheli Inazhaev'in ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

Şüphelilerden 18'inin ise sadece IŞİD kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Santa Maria Kilisesi'nde 28 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Tuncer Cihan ölmüştü.