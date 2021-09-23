Maltepe'de İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı; D-100 kapandı
Maltepe D-100 Karayolu'nda iddialara göre bir otomobilin sıkıştırdığı kamyonet sürücüsü ani fren yapınca arkadan gelen İETT otobüsü kamyonete çarptı. Kazada bir yolcu yaralanırken D-100 Karayolu bir süre trafiğe kapandı.
Kaza 11.30 sıralarında D-100 karayolu Küçükyalı mevkii Kartal istikametinde meydana geldi. İddialara göre 34 UL 5705 plakalı kamyonetin sürücüsü Erdal Sarıca plakası alınmayan bir otomobilin sıkıştırması nedeniyle ani fren yaptı. Bu sırada Fuat Gülbak'ın kullandığı 34 DVH 78 plakalı İETT otobüsü duramayarak kamyonete arkadan çarptı. Kazada otobüsdeki 1 yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, D-100 Karayolu trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri trafiği yan yoldan vererek yoğunluğu azaltmaya çalıştı. Kazada otobüs de büyük çapta hasar meydana geldi. Kamyonet sürücüsü Erdal Sarıca "Başka bir otobüs yolcu indirdiği sırada bir otomobil sola kaçarak beni sıkıştırdı. Aniden durunca da otobüs arkadan çarptı. 1 yolcu yaralandı, Allah'tan fazla yolcu yoktu." diye konuştu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
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