Maltepe'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İstanbul Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda yangın söndürme tüpleri, kazma ve küreklerle vatandaşlarda destek verdi.
Yangın, 15.45 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi, Başıbüyük mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı araçlar müdahale etti. Yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda kazma, kürek ve yangın tüpleriyle destek verdi. Ekiplerin yanan bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’nun tasfiye ettiği 15 Temmuz gazisi
- 'Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti!'
- Ayşe Ateş gazetecilerden özür diledi
- Cumhuriyet gazetesi yeniden uyarıyor
- AJET Genel Müdürü'nden açıklama: Beklentiler farklı
- AKP'den emekli maaşı açıklaması
- Bahçeli'den 'operasyon' talimatı!
- Murat Kurum: '2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz...'
- 'Bana değil, Erdoğan'a ait bir cümle'
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?