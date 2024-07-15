Maltepe'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yayınlanma: 15.07.2024 - 17:25

Güncelleme: 15.07.2024 - 17:26

İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda yangın söndürme tüpleri, kazma ve küreklerle vatandaşlarda destek verdi.

Yangın, 15.45 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi, Başıbüyük mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı araçlar müdahale etti. Yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda kazma, kürek ve yangın tüpleriyle destek verdi. Ekiplerin yanan bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.