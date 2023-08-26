Son dakika... İstanbul Maltepe'de orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul Maltepe'de Başıbüyük'te ormanda yangın çıktı. Yangına Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 20:44
Son dakika... İstanbul Maltepe'de orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
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Başıbüyük Mahallesi'nde ormanda yangın çıktı. Yangına Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.

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