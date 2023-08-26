Son dakika... İstanbul Maltepe'de orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul Maltepe'de Başıbüyük'te ormanda yangın çıktı. Yangına Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.
Başıbüyük Mahallesi'nde ormanda yangın çıktı. Yangına Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.
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