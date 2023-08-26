Son Dakika... Çankırı’da orman yangını çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika gelişmesi... Çankırı’nın Ilgaz ilçesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 14:46
Son Dakika... Çankırı’da orman yangını çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
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Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı Işıklar köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

MÜDAHALE EDİLİYOR

Sıcak havanında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve diğer kurumların araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı.


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Çankırı Yangın Son dakika

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